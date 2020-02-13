«الغندور» يكشف هوية حكام القمة

13 فبراير 2020 - 10:16 ص

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، إنه تم الاتفاق على استقدام طاقم حكام أجنبى لمباراة القمة المقبلة بين الأهلى والزمالك، مشيرًا إلى أن الحكم سيكون من جنسية أوروبية.

وأضاف "الغندور"، خلال لقاءه برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر، أن يتم التفضيل في الوقت الحالي بين خمس جنسيات أوروبية مختلفة، والأقرب لتحكيم القمة بين كرواتي ونرويجي ودنماركي.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره الزمالك في كأس السوبر المصري في الإمارات يوم 20 من شهر فبراير الجاري، على أن يلتقي الفريقان مرة أخرى في الدوري المصري يوم 24 من نفس الشهر.