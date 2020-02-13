» عودة البريد بين قطر والإمارات لا يعنى حل الخلافات

13 فبراير 2020 - 10:12 ص

علق الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في الإمارات، على استئناف الإمارات وقطر خدمة البريد بعد نحو 3 سنوات من تعليقها إثر أزمة سياسية أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين الخليجيين

وقال عبد الله حسب "سبوتنيك"، إن الأمر قد يكون تجاريًا وليس له أي علاقة بالخلاف الخليجي فالمقاطعة مستمرة، والأزمة ما زالت قائمة، وليس هناك أي رابط بين البريد وإعادة العلاقات أو حل الخلافات".

أكد الدكتور عبد الخالق أن "المباحثات والمفاوضات بين الأطراف متعثرة، وليس هناك أي تقدم يذكر في طريق الحل".