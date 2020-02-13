بالأرقام.. 1362 حالة وفاة وآلاف المصابين بـ "كورونا" في الصين

13 فبراير 2020 - 10:04 ص

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، تسجيل 1362 حالة وفاة و59651 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها اليومى، أن سبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة يعود إلى أن مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس) استخدمت طريقة جديدة وسجلت 14840 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، حيث تتضمن الأرقام 13332 حالة مشخصة سريريا، والتي تم اعتبارها حالات مؤكدة ابتداء من اليوم، وأن التعديل في الحساب تم إجراؤه لمنح الذين تم تشخيصهم سريريا العلاج القياسي للحالات المؤكدة في الوقت المناسب.

وتابعت اللجنة أن المقاطعة سجلت كذلك 242 حالة وفاة بينها 135 حالة سريرية يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن إجمالى حالات الإصابة المؤكدة فى المقاطعة المتضررة بشدة وصل حاليا إلى 48206 حالات.

ومن المقرر أن يتولى 2600 موظف طبى إضافى من القوات المسلحة الصينية مهمة علاج المرضى فى اثنين من المستشفيات فى مدينة "ووهان" مركز تفشى فيروس كورونا الجديد بمقاطعة هوبى.