» يدعى خطفه للحصول على فدية 50 ألف دولار من والدته

13 فبراير 2020 - 10:03 ص

خطط مواطن لبناني، للحصول على أموال باهظة من والدته، حيث لجأ إلى حيلة غريبة عندما دبر عملية خطفه برفقة أصدقائه، الذين قاموا بدور الخاطفين.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، وقعت المجموعة في يد الشرطة عندما فشلت إحدى حلقات الخطة، وذلك بعد مطاردة أسفرت عن إصابة شرطيين اثنين وأحد الخاطفين المفترضين.

واعتقلت الشرطة اللبنانية المواطن وثلاثة آخرين بتهمة تدبير عملية خطفه من قبل أصدقائه للحصول على فدية بقيمة 50 ألف دولار من والدته.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن دوريات الشرطة طاردت سيارتين في منطقة مجدليون شرق مدينة صيدا عاصمة جنوب لبنان، بعدما تمكنت من رصد الخاطفين من خلال مكالمة هاتفية تطلب من والدة المخطوف حسن (38 سنة) فدية.

وأفادت بوقوع إطلاق نار بين دوريات الشرطة والخاطفين خلال المطاردة، أسفرت عن إصابة رائد ورقيب في الشرطة وأحد الخاطفين.

وأشارت إلى أن الشرطة تمكنت من القبض على ثلاثة خاطفين فيما فر الرابع، لافتة إلى أن الشرطة كشفت أن عملية الخطف كانت مدبرة بالتواطؤ بين حسن وأصدقائه لكسب المال.

وتشير التقارير إلى أن ثلاثة من المطلوبين سجنوا في العام 2012 على خلفية تورطهم في عملية سطو بقوة السلاح استهدفت مطعم KFC في مدينة صيدا.