» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا للسوبر الأفريقى

13 فبراير 2020 - 09:55 ص

يؤدى فريق الزمالك مرانه الختامى استعدادًا لمباراة الترجى التونسى والمقرر لها غدًا على لقب السوبر الأفريقى بملعب الغرافة القطرى.

واستقر الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، على طريقة اللعب والخطط التى سيخوض بها الأبيض مباراة الغد، بعدما قام كارتيرون بعرض عدد من المباريات على اللاعبين خلال الأيام الماضية.

كما خصص كارتيرون فقرة يومية في التدريبات على ضربات الجزاء تحسبًا لوصول المباراة إلى ضربات الترجيح.