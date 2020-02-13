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رولا خرسا: "صحابي ضحكوا عليا"

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رولا خرسا
رولا خرسا
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إيمان هاني

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كشفت الإعلامية رولا خرسا، تفاصيل ذكرتها لأول مرة عن حياتها الشخصية، قائلة: "إنها قررت أن تصبح "نباتية" بمعنى الامتناع عن أكل اللحوم بمعظم أنواعها وتعتمد على الخضروات والفاكهة، معقبة: "اتخذت هذا القرار أثناء ممارسة رياضة "اليوجا".

وأضافت "خرسا"، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلة: "اللحوم تزيد من عصبية الإنسان والعنف، ولذلك اتفقت مع زملائي في اليوجا على بدء هذا النظام الغذائي مع بداية شهر رمضان الكريم وهذا منذ 3 سنوات، وكل صحابي خلعوا وأنا الوحيدة اللي بقت نباتية.. ضحكوا عليه".

وتابعت: "أشعر براحة أفضل بعد تطبيق هذا النظام الغذائي من 3 سنوات"، معقبة: "أنا باكل سمك وتونة وبيض ولبن".

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