نصر الله : هذا ما طلبه مني قاسم سليماني قبل اغتياله بيوم واحد

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عبد القادر وحيد

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العراق

قاسم سليماني

نصر الله

120 قياديا

الذهاب

"طلب مني 120 قياديًا الذهاب إلى العراق".. بهذه العبارة كشف حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني عن آخر لقاء جمعه بقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الذي اغتيل من خلال طائرة أمريكية مسيرة في الثالث من يناير الماضي.

وعن تفاصيل آخر لقاء مع قاسم سليماني قال أيضًا الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله إن الاجتماع استمر إلى سبع ساعات، وذلك قبل مقتله بيوم واحد.

كما كشف نصر الله عن أن سليماني أخبره برغبته في التوجه إلى العراق، حيث طلب منه تقديم 120 قياديًا عسكريًا، دون أن يكشف السبب عن ذلك.

وأوضح نصر الله  أن سليماني طلب 120 قائدًا ميدانيًا من حزب الله وليس مقاتلين، منوها أنه الطلب الوحيد الذي تقدم به سليماني بعد 22 عامًا من صداقتهما، بحسب وصفه.

يذكر أن وكالة رويترز ذكرت أنه  بعد مقتل قاسم سليماني حزب الله لبنان اجتمع سريعًا مع المليشيات العراقية، حيث أوكلت مهام إدارة الميليشيات في العراق إلى حزب الله لبنان.

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