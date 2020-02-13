» حقيقة غيرة أحمد فهمي من فنان شهير بسبب هنا الزاهد

13 فبراير 2020 - 09:39 ص

نفي الفنان أحمد حاتم، ما تردد حول غيرة أحمد فهمي منه بسبب علاقة الصداقة التي تجمعه بزوجته هنا الزاهد، موضحًا أنه هو وأحمد فهمي تجمعهما صداقة قوية.

وقال أحمد حاتم خلال لقاء ببرنامج ذا انسيدر بالعربي "المعروض على تليفزيون دبي، محدش يعرف يعاند فهمي: "مبينا أن كل ما كتب عن غيرة أحمد فهمي كلام غير صحيح، مؤكدًا أنهما أصدقاء.

وتابع أحمد حاتم أنه تجمعه علاقة صداقة قوية بأحمد فهمي منذ عرض فيلم ورقة شفرة ويذهبان دوما السينمات سويا.

وظهر أحمد حاتم مؤخرًا في الصورة برفقة الفنانة هنا الزاهد خلال مهرجان القاهرة السينمائي وهو يداعبها من خلال الاتصال بزوجها، معلقًا: "الو.. إيه يا فهمي ده؟!

يذكر أن الفنان أحمد حاتم شارك هنا الزاهد مؤخرًا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجوم الفن ومنهم الفنانة حنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.