استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

عبد القادر وحيد
في تعاملات اليوم الخميس استقرت أسعار الدولار، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.66 للشراء و15.76 للبيع.
وجاءت أسعار الدولار في البنوك كالآتي:
البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار
سعر الدولار في البنك المركزي 15.6516 15.7759
سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 15.78
سعر الدولار في بنك مصر15.68 15.78
سعر الدولار في بنك القاهرة15.68 15.78
فيما سجل اليورو 17.10 جنيه للشراء 17.21 جنيه للبيع، و سجّل الجنيه الإسترلينى 20.26 جنيه للشراء 20.39 جنيه للبيع.
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