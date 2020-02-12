تراجع أسعار الدولار والذهب اليوم الأربعاء

12 فبراير 2020 - 09:31 م

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تراجعًا في ختام التعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشا واحدا.

جاء هذا مقا رنة بسعره يوم أمس، حيث بلغ اليوم 15.69 جنيه و 15.79 جنيه للبيع.

في حين سجل الدولار 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في البنك الأهلى المصري.

واستقر في بنك التعمير والإسكان عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول استقر عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

كذلك حافظ على مستواه في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

الذهب

كما تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بقيمة جنيه متأثرة بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية.

وجاء السعر على النحو التالي:

عيار 18 سجل 587 جنيها.

عيار 21 بلغ 685 جنيها.

عيار 24 سجل 782.85 جنيهًا.

الجنيه الذهب بلغ نحو 5530 جنيها.