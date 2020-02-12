نائب يكشف حصاد فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

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حسن علام- متابعات

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كشف جون طلعت، عضو مجلس النواب، عن انتهائه من إعداد رؤية بحثية حول حصاد فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الماضى، ورصد أهم المقترحات التى تقدمت بها مصر، وجهودها لتعزيز سبل التنمية ومكافحة الإرهاب في القارة السمراء.

وأوضح أن الرؤية البحثية التى حملت عنوان "عاما فارقا في عمر الاتحاد الأفريقي"، انتهت إلى أن مصر كانت على قدر المسئولية في تعاملها مع قضايا القارة السمراء وأن القيادة المصرية لم تدخر جهدا في سبيل عرضها أمام المجتمع الدولى.

وأشار طلعت، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن الرؤية البحثية اعتبرت اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل قوة أمنية على مستوى القارة لمكافحة الإرهاب بالمهم لمواجهة ظاهرة العنف التى انتشرت في كثير من دول القارة وتستهدف أمنها وسلمها وتهدد شعوبها، واكد أن هذا الاقتراح يفتح لأول مرة مجال للتعاون العسكرى المشترك بين دول أفريقيا وهى خطوة من شأنها أن تمنح للقارة وضعا استراتيجيا فعالا على الساحة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن القارة الأفريقية تحتضن ما يزيد على 64 تنظيما وجماعة إرهابية، وجميعها لديها صلات مباشرة مع تنظيمى داعش والقاعدة إن لم تكن جزءا منهما، أبرزها "حركة شباب المجاهدين في الصومال" وجماعة "بوكو حرام في نيجيريا" وتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب.


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