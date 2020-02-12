» «بن شريفية»: كأس السوبر هديتنا لجماهير الترجي

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أكد المعز بن شريفية، حارس مرمى الترجي التونسي، على جاهزية فريقه للفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي، مشيرًا إلى أنهم سيحاولون بشتى الطرق الظفر به على حساب نادي الزمالك.

وقال بن شريفية في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد أفضل من الفوز بكأس السوبر الإفريقي لنهديه لجمهورنا للاحتفال بعيد الحب معهم، هو الهدية الأفضل والتي سنحاول تحقيقها بأقصى ما لدينا".

وأضاف: "نعلم أهمية البطولة بالنسبة للجمهور وكل الأسر التونسية ومشجعي الترجي، لذلك فإننا سنحاول بكل ما لدينا من قوة للفوز باللقب من أجل إسعادهم، نحن لا نفكر سوى في تحقيق اللقب، ونحن في حالة تركيز شديدة لفعل ذلك".

ويلاقي نادي الترجي، نظيره نادي الزمالك، بعد غد الجمعة، على بطولة كأس السوبر الإفريقي بقطر، على أن يواجهه أيضًا في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


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