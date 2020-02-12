» كأس إيطاليا.. بث مباشر لمباراة الإنتر ونابولي

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المصريون
يقدم موقع المصريون بث مباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة إنتر ميلان ونابولي في كأس إيطاليا.
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فجر
05:20
شروق
06:44
ظهر
12:14
عصر
15:20
مغرب
17:44
عشاء
19:14