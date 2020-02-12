» بفعل الثلوج.. العراق يتحول إلى مدينة بيضاء(صور)

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بغداد

العراق

الثلوج

الطقس في العراق

غطّت الثلوج العاصمة العراقية بغداد، للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاما، حيث استفاق سكان المدينة على تساقط ثلوج شوارع عاصمة واحدة من أكثر دول العالم حرا.

وجاء تساقط الثلوج في 2008، بشكل خفيف في بغداد وكانت المرة الأولى منذ نحو قرن من الزمن.

وأفاد سكان المدينة أن الثلوج التي تجمّعت هذه المرة فوق السيارات والأشجار وأسطح الأبنية غير مسبوقة، حيث أوقف سائقو السيارات آلياتهم بالقرب من حدائق غطتّها الثلوج بالكامل وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنّت درجات الحرارة إلى الصفر.

الثلوج تساقطت على مناطق أخرى في العراق، بينها كربلاء جنوب العاصمة.

وبدوره قال مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، لوكالة «فرانس برس»، إن تساقط الثلوج قد يستمر حتى يوم غد في أجواء شديدة البرودة.

وتوقع انحسار الكتلة وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، متابعًا أن المنخفض الجوى جاء من أوروبا، وفى الموصل، غطّت الثلوج شوارع المدينة القديمة التي دمّرتها المعارك مع الجماعة المتطرّفة.

شاهد الصور..




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