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بعد الفوز على لاميا

«كوكا» يقود أولمبياكوس للتأهل إلى نصف نهائي كأس اليونان

الرياضة

كوكا
كوكا
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أمير سعد

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المصريون

كوكا

كأس اليونان

قاد أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق أولمبياكوس فريقه للتأهل إلى نصف نهائي كأس اليونان بعد الفوز على لاميا، مساء اليوم الأربعاء، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ونجح كوكا في تسجيل هدف فريقه الأول بالدقيقة 60 من ضربة رأسية، وقت ما كان أولمبياكوس متأخرًا بهدف من الفريق المضيف بالدقيقة 40.

وكاد كوكا أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71 لكن القائم رد رأسيته هذه المرة، قبل أن يضيف زميله بابي أبو سيسي الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وعاد أبو سيسي ليسجل الهدف الثالث لأوليمبياكوس في الدقيقة 77، ليقرر بعدها المدرب إراحة أحمد حسن "كوكا" بتبديله في الدقيقة 79، وقلص لاميا الفارق في الدقيقة 91 عن طريق ليوناردو.

مهاجم منتخب مصر أحمد حسن كوكا، كان قد سجل هدفه الأول في الموسم الجاري مع أولمبياكوس يوم الأحد الماضي بشباك فريق أتروميتوس، بهدف جاء في الوقت القاتل بالدقيقة 91، في المباراة التي ساهمت أولمبياكوس صدارته للدوري اليوناني، بعد أن وصل رصيد الفريق للنقطة 57، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه باوك.

يذكر أن كوكا، كان قد وقع على عقود انضمامه لأولمبياكوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من سبورتينج براجا البرتغالي، ويحق له الانتقال بصفة نهائية إلى الفريق بعد انتهاء إعارته مقابل 2.5 مليون يورو.

وكان كوكا قد لعب في صفوف أولمبياكوس بالموسم الماضي، 32 مباراة ونجح في تسجيل 15 هدفا قبل أن يعود لسبورتينج براجا نصف موسم ويعار مجددا إلى الفريق اليوناني.


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