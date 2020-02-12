طاقم تحكيم عماني لإدارة مباراة الإسماعيلي والرجاء

12 فبراير 2020 - 08:42 م

اختار الاتحاد العربي لكرة القدم طاقم حكام عماني، بقيادة أحمد أبو بكر سعيد لإدارة مواجهة الإسماعيلى مع ضيفه الرجاء البيضاوي، المقرر اقامتها الأحد المقبل، فى ذهاب الدور نصف نهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويعاون أحمد أبو بكر كل من أبو بكر العمري مساعد أول ووراشد الغيثي مساعد ثاني، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

ولم يحدد بعد الاتحاد العربي الطاقم الذي سيشرف على تقنية الفيديو، التي اعتمدها الاتحاد في المسابقة منذ دور السابق للبطولة.