تطورات جديدة في واقعة قتل معلمة مصرية لطفل كويتي

12 فبراير 2020 - 08:34 م

شهدت قضية المعلمة المصرية نجلاء محمد، المتهمة في قضية وفاة طالب كويتي قبل عامين تطورات جديدة اليوم الأربعاء.

وقررت محكمة الاستئناف في الكويت، إحالة ملف القضية إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى دائرة أخرى، عقب استئناف المتهمة بوقت سابق للحكم الصادر بحقها من محكمة الجنايات، القاضي بحبسها لمدة عامين مع وقف النفاذ بكفالة مالية عن تهمتي الضرب والسب، مطالبة ببراءتها من هذه الاتهامات.

وتعود تفاصيل الحادثة التي لقي فيها الطالب عيسى البلوشي مصرعه، إلى شهر فبراير من العام 2018، إذ توفي بعد عودته من مدرسته في منطقة "الروضة"، ووجه ذووه أصابع الاتهام إلى معلمته لقيامها بتوبيخه رغم علمها بظروفه الصحية، الأمر الذي أنكرته المعلمة خلال التحقيق معها.

وكشفت والدة الطالب عيسى آنذاك، عن تعرضها للإهانة من قبل المعلمة، وإهانة ابنها وتوبيخه بألفاظ نابية، من خلال شكوى تقدمت بها إلى المدرسة قبل يوم من وفاة ابنها، ما أثار غضب النشطاء والحقوقيين بعد تداول صورة الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المعلمة في شهر أبريل 2018، بعد أن أكدت التقارير الطبية والتحريات أن الوفاة طبيعية، وعدم وجود شبهة جنائية حولها، لتتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في نهاية العام نفسه.

وقضت الجنايات في شهر أكتوبر من العام 2019، بسجن المعلمة المتهمة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وكفالة ألف دينار (3,300 دولار) لوقف النفاذ.