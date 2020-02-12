  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بيان عاجل من «التموين» بشأن الأرز الصيني

الطالب

تطورات جديدة في واقعة قتل معلمة مصرية لطفل كويتي

الجندي والحويني

«الجندي» مهاجمًا «الحويني»: لازم تدفع فاتورة الدم

بطل العالم غارقا في النوم

تسريب فيديو يكشف خيانة بطل العالم لزوجته

أبو علم

مذيعة «ماسبيرو» تفتح النار على «الإبراشي»: «انت مش هنا»

ناهد السباعي مع صديقاتها الفنانات

بعد طلاقها يوم الزفاف.. خطوبة ناهد السباعي سرًا

كهربا

الأهلي يرد على الفيفا بشأن أزمة "كهربا"

الطفلان

"أخو أخته".. القصة الكاملة لفيديو إنساني قلب السعودية

أرشيفية

توجيه رئاسي عاجل لـ«طارق عامر»

محمد رمضان

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان والطيار الموقوف

تطورات جديدة في واقعة قتل معلمة مصرية لطفل كويتي

عرب وعالم

الطالب
الطالب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة في قضية سرقة "ساعات" ملك المغرب

#

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

#

تطورات جديدة في "التسريب الجنسي" لـ "هيثم الحريري"

#

طالبة تصور زوجها عاريا .. وتهدده بإيصالات أمانة

الكويت

طالب كويتي

محكمة الاستئناف في الكويت

الطالب عيسى البلوشي

شهدت قضية المعلمة المصرية نجلاء محمد، المتهمة في قضية وفاة طالب كويتي قبل عامين تطورات جديدة اليوم الأربعاء.

وقررت محكمة الاستئناف في الكويت، إحالة ملف القضية إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى دائرة أخرى، عقب استئناف المتهمة بوقت سابق للحكم الصادر بحقها من محكمة الجنايات، القاضي بحبسها لمدة عامين مع وقف النفاذ بكفالة مالية عن تهمتي الضرب والسب، مطالبة ببراءتها من هذه الاتهامات.

وتعود تفاصيل الحادثة التي لقي فيها الطالب عيسى البلوشي مصرعه، إلى شهر فبراير من العام 2018، إذ توفي بعد عودته من مدرسته في منطقة "الروضة"، ووجه ذووه أصابع الاتهام إلى معلمته لقيامها بتوبيخه رغم علمها بظروفه الصحية، الأمر الذي أنكرته المعلمة خلال التحقيق معها.

وكشفت والدة الطالب عيسى آنذاك، عن تعرضها للإهانة من قبل المعلمة، وإهانة ابنها وتوبيخه بألفاظ نابية، من خلال شكوى تقدمت بها إلى المدرسة قبل يوم من وفاة ابنها، ما أثار غضب النشطاء والحقوقيين بعد تداول صورة الشكوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المعلمة في شهر أبريل 2018، بعد أن أكدت التقارير الطبية والتحريات أن الوفاة طبيعية، وعدم وجود شبهة جنائية حولها، لتتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات في نهاية العام نفسه.

وقضت الجنايات في شهر أكتوبر من العام 2019، بسجن المعلمة المتهمة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وكفالة ألف دينار (3,300 دولار) لوقف النفاذ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بفعل الثلوج.. العراق يتحول إلى مدينة بيضاء(صور)
» كأس إيطاليا.. بث مباشر لمباراة الإنتر ونابولي
» انسحاب رياضى كويتي من مواجهة إسرائيلي
» «شاكوش» يرد على هجوم عمر كمال:«وزة شيطان»
» بالفيديو.. «الجندي» مهاجمًا السلفيين: يرسلون الشباب إلى الموت
» التحقيق مع نجل البلتاجي بقضية جديدة بنيابة أمن الدولة
» صور.. يقتل عشيقته ويقطعها أشلاء والسبب صادم
» "بن سلمان" يلتقي الأمين العام السابق للأمم المتحدة
» حيلة شوقي غريب لمشاركة «صلاح» في أولمبياد طوكيو
» خالد النبوي يوجه أول رسالة لجمهوره بعد وعكته الأخيرة
» «معلول» وثنائي الأهلي مهددان بالغياب عن سوبر الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان