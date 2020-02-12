«الجندي» مهاجمًا «الحويني»: لازم تدفع فاتورة الدم

استنكر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشيخ خالد الجندي، الفتاوى التي يصدرها الشيخ أبوإسحاق الحويني، المنتمي للتيار السلفي، مشيرًا إلى أنه يقارن نفسه بابن حجر العسقلاني.

وقال «الجندي»، إن الشيخ «الحويني» يقول إن العسقلاني كان يحضر دروس علمه عدد قليل للغاية، بينما أكثر من 20 ألف شخص يحضرون دروسه العلمية الدينية.

وأضاف، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc »، أن الشيخ السلفي يرى نفسه أفضل من ابن حجر، لافتًا إلى أن ذلك حالة تضخيم غير طبيعة من شأنه، ومصيبة كبرى، على حد قوله.

وعقب «الجندي»، قائلًا: «كل الناس بالنسبة له جهلة وفسقة وكمان اللي مرتكب الكبيرة كافر، وجاي دلوقتي يعتذر، طب مين يدفع فاتورة الأوطان اللي تم تمزيقها، ومين يدفع فاتورة حق الشهداء اللي أسيل دمهم، مين يدفع فاتورة انتهاك عرض الوطن».

وتساءل، من يدفع حق كل تاجر خسر تجارته بسبب فتوى من الشيخ أبو إسحاق؟، منوهًا أنه أصدر قبل ذلك فتوى تحرم «عيد الحب»، على الرغم من أن دار الإفتاء المصرية قالت إنه لا حرمة فيه.

وناشد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية قائلًا: «لو شوفتوا ناس بتحتفل بعيد الحب بأشياء غير أخلاقية انصحه، مش تقفل عليهم بالضبة والمفتاح وتقول عيد الحب حرام».

وواصل بقوله: «الحويني مخلوق عجيب، أسأل الله أن يخلصنا منه ومن أمثاله، بيقول اللي يبيع بيض أو فسيخ أو رنجه في شم النسيم ملعون وأنه ارتكب فعل محرم، وكبيرة من الكبائر، تصوروا إن بيع البيض بقى حرام».

فيما رد «الجندي»، على اعتذار «الحويني»، بأن الاعتذار صفة الناس القوية، ولكن هناك أعذار تقبل وهناك أعذار لا تقبل، مشيرًا على أن الاعتذار عن أضرار المواطنين لا يصح.

واختتم بقوله: «لازم تدفع فاتورة الدم، فاتورة الدم لا تسقط بالتقادم أو الندم أو الاعتذار».



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