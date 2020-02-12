  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بيان عاجل من «التموين» بشأن الأرز الصيني

الطالب

تطورات جديدة في واقعة قتل معلمة مصرية لطفل كويتي

الجندي والحويني

«الجندي» مهاجمًا «الحويني»: لازم تدفع فاتورة الدم

بطل العالم غارقا في النوم

تسريب فيديو يكشف خيانة بطل العالم لزوجته

أبو علم

مذيعة «ماسبيرو» تفتح النار على «الإبراشي»: «انت مش هنا»

ناهد السباعي مع صديقاتها الفنانات

بعد طلاقها يوم الزفاف.. خطوبة ناهد السباعي سرًا

كهربا

الأهلي يرد على الفيفا بشأن أزمة "كهربا"

الطفلان

"أخو أخته".. القصة الكاملة لفيديو إنساني قلب السعودية

أرشيفية

توجيه رئاسي عاجل لـ«طارق عامر»

محمد رمضان

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان والطيار الموقوف

مدرب الترجي: ما فعله الزمالك مجرد «مسرحية»

الرياضة

الترجى التونسى
الترجى التونسى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مفاجأة في قائمة المستبعدين من قائمة الزمالك بموقعة الترجي

#

مرتضى يهدد محمد صلاح: هحاسبك

#

قبل مواجهة الزمالك.. "فيفا" يمنح الترجي التونسي جائزة

#

اتحاد الكرة: الزمالك لم يعتذر عن المشاركة بالسوبر الأفريقي

المصريون

الزمالك

الترجى

قال معين شعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أن قرار انسحاب الزمالك من بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامته يوم الجمعة القادمة، في العاصمة القطرية الدوحة، مجرد مسرحية.

وتحدث شعباني في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية التونسية، اليوم الأربعاء، قائلًا: "كنت أعلم أن قرار انسحاب الزمالك من السوبر الأفريقي مجرد مسرحية، واثق تمامًا أن الزمالك غير جاد في مقاطعة المباراة وأنه سيلعب في النهاية، لم نهتم بكل ذلك وجهز نفسه لخوض المباراة".

واختتم المدير الفني للترجي، قائلًا:"السوبر لقب مهم لاستكمال سلسلة التتويجات التي حصدها الترجي في الموسمين الماضيين، خاصةً أنه اللقب الوحيد الذي ينقص الفريق وينقصني أنا على المستوى الشخصي كمدرباً للفريق".

وفي نفس السياق، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والأخرى قادها أمير عبد العزيز، بمشاركة حارسي مرمى مع كل مجموعة للتدريب على كيفية استقبال الكرات العرضية من المهاجمين وتصديها من المدافعين، كما خصص فقرة لتسديد ركلات الجزاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بفعل الثلوج.. العراق يتحول إلى مدينة بيضاء(صور)
» كأس إيطاليا.. بث مباشر لمباراة الإنتر ونابولي
» انسحاب رياضى كويتي من مواجهة إسرائيلي
» «شاكوش» يرد على هجوم عمر كمال:«وزة شيطان»
» بالفيديو.. «الجندي» مهاجمًا السلفيين: يرسلون الشباب إلى الموت
» التحقيق مع نجل البلتاجي بقضية جديدة بنيابة أمن الدولة
» صور.. يقتل عشيقته ويقطعها أشلاء والسبب صادم
» "بن سلمان" يلتقي الأمين العام السابق للأمم المتحدة
» حيلة شوقي غريب لمشاركة «صلاح» في أولمبياد طوكيو
» خالد النبوي يوجه أول رسالة لجمهوره بعد وعكته الأخيرة
» «معلول» وثنائي الأهلي مهددان بالغياب عن سوبر الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان