مدرب الترجي: ما فعله الزمالك مجرد «مسرحية»

12 فبراير 2020 - 07:58 م

قال معين شعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أن قرار انسحاب الزمالك من بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامته يوم الجمعة القادمة، في العاصمة القطرية الدوحة، مجرد مسرحية.

وتحدث شعباني في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية التونسية، اليوم الأربعاء، قائلًا: "كنت أعلم أن قرار انسحاب الزمالك من السوبر الأفريقي مجرد مسرحية، واثق تمامًا أن الزمالك غير جاد في مقاطعة المباراة وأنه سيلعب في النهاية، لم نهتم بكل ذلك وجهز نفسه لخوض المباراة".

واختتم المدير الفني للترجي، قائلًا:"السوبر لقب مهم لاستكمال سلسلة التتويجات التي حصدها الترجي في الموسمين الماضيين، خاصةً أنه اللقب الوحيد الذي ينقص الفريق وينقصني أنا على المستوى الشخصي كمدرباً للفريق".

وفي نفس السياق، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والأخرى قادها أمير عبد العزيز، بمشاركة حارسي مرمى مع كل مجموعة للتدريب على كيفية استقبال الكرات العرضية من المهاجمين وتصديها من المدافعين، كما خصص فقرة لتسديد ركلات الجزاء.