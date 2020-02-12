  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بيان عاجل من «التموين» بشأن الأرز الصيني

الطالب

تطورات جديدة في واقعة قتل معلمة مصرية لطفل كويتي

الجندي والحويني

«الجندي» مهاجمًا «الحويني»: لازم تدفع فاتورة الدم

بطل العالم غارقا في النوم

تسريب فيديو يكشف خيانة بطل العالم لزوجته

أبو علم

مذيعة «ماسبيرو» تفتح النار على «الإبراشي»: «انت مش هنا»

ناهد السباعي مع صديقاتها الفنانات

بعد طلاقها يوم الزفاف.. خطوبة ناهد السباعي سرًا

كهربا

الأهلي يرد على الفيفا بشأن أزمة "كهربا"

الطفلان

"أخو أخته".. القصة الكاملة لفيديو إنساني قلب السعودية

أرشيفية

توجيه رئاسي عاجل لـ«طارق عامر»

محمد رمضان

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان والطيار الموقوف

بالفيديو.. «الجندي» مهاجمًا السلفيين: يرسلون الشباب إلى الموت

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

فيديو.. الملك سلمان يدعو إلى قمة عاجلة

#

الجيش البريطاني يغري الجنود بمؤخرة «كارداشيان»

#

دولة جديدة تنضم إلى تشريع "الموت الرحيم"

#

وزير الري: تراجع حصة مصر من المياه سيشجع الشباب على الهجرة

الإخوان

خالد الجندي

السلفيين

جدد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هجومه على الجماعات السلفية، متهمًا إياهم بأنهم يرسلون الشباب إلى الموت عبر فتواهم بالذهاب لمناطق الصراع والحروب لكي يلقوا بهم في التهلكة بدعوى الجهاد.

وأضاف الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن السلفيين ودعاة الإخوان يرسلون الشباب لكي يفجروا أنفسهم، في الوقت ذاته يرسلون أبناءهم إلى أوروبا وأمريكا لكي يتعلموا في الجامعات الغربية.

وأشار إلى أن أحد دعاة الإخوان ، في الكويت أعلن حصول ابنه على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الغربية، لافتًا إلى أننا نعيش في كارثة ويجب على الأمة أن تستفيق لنفسها وإلا سنصف نفسنا بالبلاهة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بفعل الثلوج.. العراق يتحول إلى مدينة بيضاء(صور)
» كأس إيطاليا.. بث مباشر لمباراة الإنتر ونابولي
» انسحاب رياضى كويتي من مواجهة إسرائيلي
» «شاكوش» يرد على هجوم عمر كمال:«وزة شيطان»
» بالفيديو.. «الجندي» مهاجمًا السلفيين: يرسلون الشباب إلى الموت
» التحقيق مع نجل البلتاجي بقضية جديدة بنيابة أمن الدولة
» صور.. يقتل عشيقته ويقطعها أشلاء والسبب صادم
» "بن سلمان" يلتقي الأمين العام السابق للأمم المتحدة
» حيلة شوقي غريب لمشاركة «صلاح» في أولمبياد طوكيو
» خالد النبوي يوجه أول رسالة لجمهوره بعد وعكته الأخيرة
» «معلول» وثنائي الأهلي مهددان بالغياب عن سوبر الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان