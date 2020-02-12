» التحقيق مع نجل البلتاجي بقضية جديدة بنيابة أمن الدولة

تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع أنس البلتاجي نجل الإخواني محمد البلتاجي على ذمة قضية جديدة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أخلت سبيله الأسبوع الماضي في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، في القضية رقم 640 لسنة 2018.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أخلت سبيله الأسبوع الماضي في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، في القضية رقم 640 لسنة 2018.