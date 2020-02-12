«زياش» يقترب من الانتقال إلى تشيلسي

12 فبراير 2020 - 07:40 م

اقترب مسئولو تشيلسي الإنجليزي من الحصول على خدمات المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام هولندي في الصيف المقبل، حسبما أكدت صحيفة «تليجراف» الهولندية .

وقالت الصحيفة الهولندية إن هناك وجود اتفاق شفهي بين كلا الناديين خلال الساعات الماضية من أجل الحصول على خدمات زياش مقابل45 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي النادي اللندني كانوا حريصين في الحصول على خدمات المغربي في الميركاتو الشتوي الماضي لكن النادي الهولندي رفضوا السماح برحيله لاستكمال مشوار الفريق محليا عقب تدويع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وشارك زياش في 18 مباراة ببطولة الدوري هذا الموسم، بجانب 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا، سجل 8 أهداف وصنع 18 تمريرة ناجحة.