  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بيان عاجل من «التموين» بشأن الأرز الصيني

الطالب

تطورات جديدة في واقعة قتل معلمة مصرية لطفل كويتي

الجندي والحويني

«الجندي» مهاجمًا «الحويني»: لازم تدفع فاتورة الدم

بطل العالم غارقا في النوم

تسريب فيديو يكشف خيانة بطل العالم لزوجته

أبو علم

مذيعة «ماسبيرو» تفتح النار على «الإبراشي»: «انت مش هنا»

ناهد السباعي مع صديقاتها الفنانات

بعد طلاقها يوم الزفاف.. خطوبة ناهد السباعي سرًا

كهربا

الأهلي يرد على الفيفا بشأن أزمة "كهربا"

الطفلان

"أخو أخته".. القصة الكاملة لفيديو إنساني قلب السعودية

أرشيفية

توجيه رئاسي عاجل لـ«طارق عامر»

محمد رمضان

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان والطيار الموقوف

«زياش» يقترب من الانتقال إلى تشيلسي

الرياضة

زياش
زياش
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

5 طرق تساعدك على التخلص من عادة قضم الأظافر

#

لن تصدق.. تعرف على ثلاثية علاج الشرايين المسدودة والحماية من الجلطات

#

عدم استقرار وسيول.. الأرصاد تحذر من الطقس

تشيلسي

المصريون

زياش

اقترب مسئولو تشيلسي الإنجليزي من الحصول على خدمات المغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام هولندي في الصيف المقبل، حسبما أكدت صحيفة «تليجراف» الهولندية .

وقالت الصحيفة الهولندية إن هناك وجود اتفاق شفهي بين كلا الناديين خلال الساعات الماضية من أجل الحصول على خدمات زياش مقابل45 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي النادي اللندني كانوا حريصين في الحصول على خدمات المغربي في الميركاتو الشتوي الماضي لكن النادي الهولندي رفضوا السماح برحيله لاستكمال مشوار الفريق محليا عقب تدويع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وشارك زياش في 18 مباراة ببطولة الدوري هذا الموسم، بجانب 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا، سجل 8 أهداف وصنع 18 تمريرة ناجحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بفعل الثلوج.. العراق يتحول إلى مدينة بيضاء(صور)
» كأس إيطاليا.. بث مباشر لمباراة الإنتر ونابولي
» انسحاب رياضى كويتي من مواجهة إسرائيلي
» «شاكوش» يرد على هجوم عمر كمال:«وزة شيطان»
» بالفيديو.. «الجندي» مهاجمًا السلفيين: يرسلون الشباب إلى الموت
» التحقيق مع نجل البلتاجي بقضية جديدة بنيابة أمن الدولة
» صور.. يقتل عشيقته ويقطعها أشلاء والسبب صادم
» "بن سلمان" يلتقي الأمين العام السابق للأمم المتحدة
» حيلة شوقي غريب لمشاركة «صلاح» في أولمبياد طوكيو
» خالد النبوي يوجه أول رسالة لجمهوره بعد وعكته الأخيرة
» «معلول» وثنائي الأهلي مهددان بالغياب عن سوبر الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان