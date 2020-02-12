» خالد النبوي يوجه أول رسالة لجمهوره بعد وعكته الأخيرة

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أول رسالة

ممالك النار

طومان باي

طمأن الفنان خالد النبوي، جمهوره على صحته في أول ظهور له بعد العملية الجراحية التي أجراها في القلب إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجأة.

وقال «النبوي»: «الحمد لله حتى يرضى دعواتكم ومحبتكم كانوا الونس فى الأزمة الجمهور الحبيب الصديق.. أساتذتى العظماء.. أصدقائى.. زملائى الأعزاء الغاليين قوى التعبير عما أشعر به تجاه محبتكم الغالية مستحيل».

وأضاف خلال منشور له بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «اللي عارفه إن الأزمة هانت بحضوركم و قربكم.. دمتم قريبين يا أحباب..الحمد لله أنا بخير ..عمر الشقى بقى.. و لسه عايز يمثل».

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