» الجن والعفاريت تجبر رجل على قتل والده وشقيقه

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الجن والعفاريت

رجل يقتل والده وشقيقه

أقدم رجل على قتل والده وشقيقه رميا بالرصاص، داخل منزله في حي ”ويست أوك لين“ بولاية فيلادلفيا الأمريكية، بحجة أنهما مسكونان بالأرواح الشريرة.

وتمكنت شرطة المدينة من إلقاء القبض على الجاني انسيلم كالندر 62 عاما، ووجهت إليه تهمة قتل والده أرنن كاليندر البالغ من العمر 83 عاما، وشقيقه أنسيل كاليندر 59 عاما.

وقال لي سترلو قائد الشرطة في المنطقة، بحسب موقع WCAU الإخباري الأمريكي، إنه ”عند وصول الشرطة للمنزل فجر الثلاثاء، وجدت المتهم جالسا على كرسي وكان مسالما عند اعتقاله واقتياده للسجن“، مبينا أن ”الشرطة وجدث جثتي والد وشقيق المتهم في قبو المنزل، حيث كشف الفحص الأولي للجثث عن مقاومتهما للمتهم قبل مقتلهما“.

كما عثرت الشرطة على بندقية صيد ومسدس من عيار 9 ملم داخل المنزل، استخدمهما المتهم في جريمتي القتل، حيث أظهرت التحقيقات، أنه أطلق من المسدس ست طلقات نارية، ومن البندقية رصاصتين.

وقال أحد أقارب العائلة في التحقيق إن ”كلا من والد وشقيق المتهم كانا يسكنان في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث جاءا مؤخرا إلى منزل المتهم بعد حضورهما جنازة لأحد أقربائهما في ولاية ماريلاند الأمريكية“.

أما المتهم فزعم أثناء التحقيق معه، بأنه أقدم على قتلهما؛ لأنه يعتقد أنهما ممسوسان وتسكنهما الأرواح الشريرة، في حين عقّب المحققون على ادعائه بأنهم لا يعرفون ما إذا كان يعاني من مرض عقلي، أو أن مزاعمه هي نوع من الحجة للدفاع عن نفسه.

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