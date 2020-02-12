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«رونالدو» يعلن ندمه لأول مرة.. وماذا عن عودته للريال؟

الرياضة

رونالدو
رونالدو
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أمير سعد

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ريال مدريد

رونالدو

المصريون

كشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي نادم على رحيله من ريال مدريد، وقد صرح بذلك لأصدقاء مقربين.

وزعمت الشبكة أن رونالدو أخطر أصدقاءه بأن الدوري الإيطالي أقل قيمة من الدوري الإسباني، كما أن يوفنتوس لا يجذب الأنظار مثل ريال مدريد.

ونشرت الشبكة أن رونالدو "قال لمقربين منه بأنه لم يكن عليه أن يرحل عن العاصمة الإسبانية أبدا، وأنه نادم على الرحيل".

وأشارت تقارير إلى أن الدون يسعى لتوسيط بعض المقربين منه، للتشاور مع إدارة النادي الملكي حول عودته من جديد إلى الليجا.

يذكر أن رونالدو انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، بعد رفض رئيس النادي فلورنتينو بيريز منحه راتبا يساويه بنجم برشلونة ليونيل ميسي.

كريستيانو رونالدو صاحب الـ35 عاما، خاض هذا الموسم 28 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات، مسجلا 23 هدفا وصانعا 3 أهداف.


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