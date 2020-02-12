  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:38 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بطل العالم غارقا في النوم

تسريب فيديو يكشف خيانة بطل العالم لزوجته

أبو علم

مذيعة «ماسبيرو» تفتح النار على «الإبراشي»: «انت مش هنا»

ناهد السباعي مع صديقاتها الفنانات

بعد طلاقها يوم الزفاف.. خطوبة ناهد السباعي سرًا

كهربا

الأهلي يرد على الفيفا بشأن أزمة "كهربا"

الطفلان

"أخو أخته".. القصة الكاملة لفيديو إنساني قلب السعودية

أرشيفية

توجيه رئاسي عاجل لـ«طارق عامر»

أرشيفية

بسبب «كورونا».. «لفت نظر» إلى 16 موقعا إلكترونيا

محمد رمضان

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان والطيار الموقوف

عمر كمال وحسن شاكوش

مطرب «بنت الجيران» ينقلب على زميله:عايز يظهر لوحده

القرآن الكريم

عالم يهودي يستعين بالقرآن لتعليم الإرشاد النفسي

استثمارات بين السعودية وروسيا بـ10 مليارات دولار

عرب وعالم

العاهل السعودي والرئيس الروسي
العاهل السعودي والرئيس الروسي
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

8 مليارات دولار تسبب أزمة بين مغرد سعودي وأسرة ياسر عرفات

#

السفارة الألمانية تقارن بين السعودية وألمانيا في هذا الأمر

#

انطلاق المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين

#

تفاصيل مشاريع المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات

مرشحة إسرائيلية

أغنية مصرية

انتخابات الكنيست

كشف "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة"، اليوم الأربعاء، عن إقامة مشروعات محتملة بين شركات سعودية وروسية بنحو 10 مليارات دولار.

وقال إن شركات روسية وسعودية أجرت مباحثات في هذا الشأن.

وذكرت أنه من المحتمل أن تفوق قيمة المشروعات المشتركة بين الجانبين 10 مليارات دولار.

وأفاد الصندوق بأن ممثلين لشركات سعودية سيزورون موسكو في الربيع، لاستئناف محادثاتهم مع الشركات الروسية.

وتأسس "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة" في يونيو 2011 بهدف جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يعمل كمحفز للاستثمار المباشر في روسيا.

وفي عام 2015 أنشأ الصندوق الروسي والصندوق السعودي السيادي للاستثمار PIF شراكة استراتيجية طويلة الأجل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "بن سلمان" يلتقي الأمين العام السابق للأمم المتحدة
» حيلة شوقي غريب لمشاركة «صلاح» في أولمبياد طوكيو
» خالد النبوي يوجه أول رسالة لجمهوره بعد وعكته الأخيرة
» «معلول» وثنائي الأهلي مهددان بالغياب عن سوبر الزمالك
» الجن والعفاريت تجبر رجل على قتل والده وشقيقه
» داعية سلفي عن «الفلانتين»: «عيب وحرام»
» وفاة فتاة بريطانية لتناولها حبوبًا من الحرب العالمية
» تحرك برلماني جديد مع بريطانيا لمواجهة «الإخوان»
» العثور على 83 مقبرة أثرية في الدقهلية
» الموت يفجع الفنانة أمل حجازي
» «رونالدو» يعلن ندمه لأول مرة.. وماذا عن عودته للريال؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:20 ص

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان