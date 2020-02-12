» ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 1114

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أحمد سالم

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بيان من «الصحة العالمية» عن «كورونا» في مصر

فيروس كورونا

حالات الوفاة

آلاف المصابين

سجلت الصين في أحدث إحصائية، 1114 حالة وفاة و44730 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، المنتشر في عدة مناطق بالصين والعالم.

صرحت بذلك اللجنة الوطنية للصحة في الصين، حيث أكدت في بيان لها، تلقيها تقارير عن 2015 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس بينما توفي 97 حالة جديدة يوم الثلاثاء.

وجاءت مقاطعة هوبي «معقل الكورونا»، الأكثر تسجيلًا لحالات الوفاة بواقع 94 حالة، بينما سُجلت حالة وحيدة في كل من هونان وتشونغتشينغ وخنان.

وأضافت اللجنة أن 8204 مرضى لا يزالون في حالة خطرة، بينما يأتي 16067 شخصًا مشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وتابعت اللجنة أن 4740 شخصًا خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم م المرض القاتل، لافتةً إلى أنه تم تعقب 451462 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، وأن 185037 ما يزالون تحت الملاحظة.

وفي المنطقة الإدارية الخاصة هونج كونج، تم الإبلاغ عن 49 حالة إصابة مؤكدة بينهم وفاة واحدة، و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى و18 حالة في مقاطعة تايوان، فيما تعافى مريض واحد في كل من ماكاو وتايوان، وذلك بنهاية يوم الثلاثاء.

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