بسبب «كورونا».. «لفت نظر» إلى 16 موقعا إلكترونيا

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حسن علام- متابعات

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المجلس الأعلى

إصابات

كورونا

وجه المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام؛ بسبب «فيروس كورونا»، «لفت نظر» إلى 16 موقعا إلكترونيا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب المجلس، خلال اجتماعه، هذه المواقع والصفحة، بعدم تكرار مخالفة قرارات المجلس والأكواد والمعايير المهنية بشأن نشر أخبار حول وقوع إصابات بفيروس كورونا في مصر علي غير الحقيقة.

 وأنذر المجلس بتوقيع العقوبات القانونية المقررة عند تكرار المخالفة.

كانت المواقع والصفحات المخالفة قد نشرت أخبارا كاذبة عن اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا في طنطا، وهو ما نفته وزارة الصحة جملة وتفصيلا.

تضمن قرار المجلس منع بث أي أخبار إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع تنظيم الدورات التدريبية الخاصة برفع الاحترافية لأبناء المهنة والتي تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل.



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