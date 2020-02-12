الفنانة «جليلة» ترد على اتهامها بـ«الفسق والفجور»

12 فبراير 2020 - 05:19 م

في أول رد على اتهامها بالفسق والفجور، من طرف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق المطرب المعروف حسين الجسمي، قالت الفنانة المغربية جليلة، أنها لم يصدر منها أي تعليق أو إساءة لشخصه، كي يهاجمها ويتهمها بـ«الفاسقة».

وخلال لقاء تليفزيوني ، ردت "جليلة" على منشور صالح الجسمي الذي اتهمها بالفسق، حيث قال :« الدور الجاي على واحدة (جليلة) الحيا تدعي أنها عراقية والعراق بريء منها وتروج بين الفاسقات أمثالها أن عندها فيديو علي وحنشوف من اللي بيضحك بالآخر، انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري».

وجاء هذا البوست بعد فوز صالح الجسمي بقضية رفعها ضد الفنانة مريم حسين، والتي تم سجنها 10 أيام قبل أن تخرج أول أمس بعفو من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي.

وقالت "جليلة" :« أنا ما أعرف إذا كان يقصدني أم لا، بالعكس الإعلامي صالح الجسمي أكن له كل الاحترام والتقدير، بوجه له تحية من هذا المنبر».

وأضافت الفنانة المغربية :« مدام أنا محترمة نفسي أكيد ما في شيء أخاف منه، وإذا غلطت أستاهل العقاب، إذا صار هجوم مع إني ما أعتقد إن صالح الجسمي يقصدني أنا شخصيا، خاصة إني ما غلطت فيه وأكن له كل التقدير والاحترام من هنا».