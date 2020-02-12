مطرب «بنت الجيران» ينقلب على زميله:عايز يظهر لوحده

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عمر كمال وحسن شاكوش
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حسن علام- متابعات

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شاكوش

بنت الجيران

عمر كمال

دخل النجمين حسن شاكوش وعمر كمال في خلاف حاد، بعد النجاح  الذي حققته أغنيتهما «بنت الجيران» التى يقدمها الثنائي، وبعد حصولها على ما يقرب من 80 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر اليوتيوب.

وفتح المطرب الشعبي عمر كمال، النار على زميله شاكوش، بعد أن تعمّد الأخير الظهور تليفزيونيًا وإعلاميًا دونه، من وجهة نظر الأول.

وكتب كمال، عبر حسابه على «فيسبوك»: «مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة، في برامج ومقابلات وأخبار وفي كل حتة، الناس عارفة كويس جدًا مين بيغني إيه».

وتابع: «عارفة إن (سكر محلي محطوط على كريمة) (بنت الجيران شغلالي أنا عنيا).. كوبليهات عمر كمال، المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة، حوّر وغير عنوانين وخد تعب غيرك، ربنا الغني عن كل حاجة».

يذكر أن مهرجان «بنت الجيران» حقق ما يقرب من 90 مليون مشاهدة واحتل المركز الثاني عالميًا، حيث تفوق على أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعًا على مستوى العالم في تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود»، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماعًا، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.




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