مطرب «بنت الجيران» ينقلب على زميله:عايز يظهر لوحده

وكتب كمال، عبر حسابه على «فيسبوك»: «مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة، في برامج ومقابلات وأخبار وفي كل حتة، الناس عارفة كويس جدًا مين بيغني إيه».

وكتب كمال، عبر حسابه على «فيسبوك»: «مهما حاولت تبعد عمر كمال عن الصورة، في برامج ومقابلات وأخبار وفي كل حتة، الناس عارفة كويس جدًا مين بيغني إيه».

وتابع: «عارفة إن (سكر محلي محطوط على كريمة) (بنت الجيران شغلالي أنا عنيا).. كوبليهات عمر كمال، المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة، حوّر وغير عنوانين وخد تعب غيرك، ربنا الغني عن كل حاجة».

وتابع: «عارفة إن (سكر محلي محطوط على كريمة) (بنت الجيران شغلالي أنا عنيا).. كوبليهات عمر كمال، المصريين فاهمين وناصحين وقاريين كل حاجة، حوّر وغير عنوانين وخد تعب غيرك، ربنا الغني عن كل حاجة».