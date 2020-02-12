بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان والطيار الموقوف

تقدم المحامي مصطفى شعبان، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر، كابتن طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهما للتحقيق.

واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن الفنان محمد رمضان سلك سلوكًا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، كما أنه عرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وأوضح البيان، أيضًا أن الفنان قام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح، كما أنه شوه صورة مصر بالخارج، وأظهر الدولة المصرية بصورة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الايكاو تضع مصر فى أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية.

كما اتهم البلاغ قائد الطائرة الموقوف بأنه اشترك مع المتهم الأول عن طريق التحريض والمساعدة بأن سهل له القيام بالجرائم محل المبينة سلفًا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010.

وذكر أن الفنان محمد رمضان، في وقت سابق، نشر على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به وأعلن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، حيث يظهر الطيار أشرف أبو اليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به ليقوم رمضان بقيادة الطائرة، ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود.