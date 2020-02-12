  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

توجيه رئاسي عاجل لـ«طارق عامر»

أرشيفية

بسبب «كورونا».. «لفت نظر» إلى 16 موقعا إلكترونيا

محمد رمضان

بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان والطيار الموقوف

عمر كمال وحسن شاكوش

مطرب «بنت الجيران» ينقلب على زميله:عايز يظهر لوحده

القرآن الكريم

عالم يهودي يستعين بالقرآن لتعليم الإرشاد النفسي

أرشيفية

مصر ترد لشركة إماراتية 138 مليون دولار

الضحية

صور.. يقتل عشيقته ويقطعها أشلاء والسبب صادم

الزمالك والترجى

7 قنوات عالمية وعربية تنقل مباراة الزمالك والترجي.. تعرف عليها

محمد رمضان

الطيار الموقوف يهدد بمقاضاة محمد رمضان

تامر أمين

ابنة تامر أمين تفاجئه بمشهد غريب على الهواء

«ماني»: مستعد للتضحية من أجل قريتي

الرياضة

مانى
مانى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

من أجل التبرع لعمل إنساني..فنانة شهيرة تبيع صورها عارية

#

"سلتو": لم أحضر إلى الإسكندرية من أجل السياحة

#

نجم الأهلي يرفض عرض الزمالك: أنا أهلاوي ومستحيل أروح هناك

#

الصدر مستعد للتعاون مع منافسيه لطرد الأمريكيين من العراق

المصريون

ليفربول

مانى

أبدى ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، استعداده للتضحية بنفسه، من أجل أهل قريته، بعد دعمهم الكبير له في مسيرته الكروية.

وقال «ماني» في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لا يمكنني أن أصف مقدار الدعم الذي يقدمونه لي، هم يدفعوني للأمام دائمًا، حينما تراهم تبذل قصارى جهدك من أجل إسعادهم".

وتابع: "قريتي بها العديد من اللاعبين الجيدين، لكنهم لم ينجحوا، هم يتابعوني في كل مباراة ويصلون من أجلي، أنا على استعداد للتضحية بنفسي من أجلهم، لكي يفتخروا بي".

وعن فوزه بجائزة الأفضل في أفريقيا، أضاف: "حلم أصبح حقيقة، منذ صغري وأنا أحلم بأن أكون الأفضل، لقد حققت حلمي، وأنا سعيد للغاية، بكل تأكيد أتطلع لتقديم أداء أفضل والفوز بالمزيد من الألقاب".

وواصل: "اللعب مع فريق كبير مثل ليفربول وتحقيق البطولات معه، يزيد من فرصك في الفوز بمثل تلك الجوائز".

واختتم: "يجب أن تظهر بمستوى جيد لتفوز بمثل تلك الجوائز، لا أعلم ما إذا كنت جيدًا، لكنني بدون شك أبذل قصارى جهدي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 1114
» بسبب كورونا.. «فودافون» تنسحب من معرض الهواتف
» الفنانة «جليلة» ترد على اتهامها بـ«الفسق والفجور»
» «ماني»: مستعد للتضحية من أجل قريتي
» تطور خطير.. الدفاع الروسية تهاجم تركيا
» آخر تطورات قضية التحرش بـ"فتاة الشمال" بالسعودية
» تصريح هام من الصحة حول إصابات بـ«كورونا»
» رد صادم من محمد رمضان على «أزمة الطيار»
» «الصحة العالمية» تطلق اسما جديدًا على فيروس كورونا
» «مدبولي» يشهد توقيع اتفاقية تجديد استضافة مقر الـ«كاف»
» آخر ظهور لـ آمال فريد قبل وفاتها.. وهذا ما قالته؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:14 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان