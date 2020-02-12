» «ماني»: مستعد للتضحية من أجل قريتي

12 فبراير 2020 - 04:54 م

أبدى ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، استعداده للتضحية بنفسه، من أجل أهل قريته، بعد دعمهم الكبير له في مسيرته الكروية.

وقال «ماني» في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لا يمكنني أن أصف مقدار الدعم الذي يقدمونه لي، هم يدفعوني للأمام دائمًا، حينما تراهم تبذل قصارى جهدك من أجل إسعادهم".

وتابع: "قريتي بها العديد من اللاعبين الجيدين، لكنهم لم ينجحوا، هم يتابعوني في كل مباراة ويصلون من أجلي، أنا على استعداد للتضحية بنفسي من أجلهم، لكي يفتخروا بي".

وعن فوزه بجائزة الأفضل في أفريقيا، أضاف: "حلم أصبح حقيقة، منذ صغري وأنا أحلم بأن أكون الأفضل، لقد حققت حلمي، وأنا سعيد للغاية، بكل تأكيد أتطلع لتقديم أداء أفضل والفوز بالمزيد من الألقاب".

وواصل: "اللعب مع فريق كبير مثل ليفربول وتحقيق البطولات معه، يزيد من فرصك في الفوز بمثل تلك الجوائز".

واختتم: "يجب أن تظهر بمستوى جيد لتفوز بمثل تلك الجوائز، لا أعلم ما إذا كنت جيدًا، لكنني بدون شك أبذل قصارى جهدي".