صور.. يقتل عشيقته ويقطعها أشلاء والسبب صادم

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قتل

فتاة

عشيقة

تقطيع جثمان

أقدم رجل في الأربعين من عمره، على قتل عشيقته الفتاة ذات الـ25 ربيعًا، بطريقة بشعة، ثم تخلص من جثتها بتقطيعها أشلاء.

الرجل حسب صحيفة ميرور البريطانية، من مدينة مكسيكو سيتي، قتل حبيبته الشابة التي تصغره بنحو 21 عاما وقام بتقطيعها إلى أشلاء ورمى جزء منها في مرحاض منزله وخرج من المبنى السكني الذي يقيمان به وهو مغطى بالدماء.

وحسب الصحيفة فإن إريك فرانسيسكو روبليدو، 46 عاما، قتل حبيبته الشابة بعد مشاجرة حادة بين الثنائي انتهت باتصال الجيران القاطنين في المبنى السكني نفسه بالجهات المختصة بعد مشاهدتهم إريك وهو يخرج من المبنى والدماء تغطيه.

ونشرت الصحيفة صورا للقاتل وهو مغطى بالدماء أثناء جلوسه في إحدى سيارات الشرطة يتحدث مع شرطي، وصورة أخرى بعد وضع ضمادات على رأسه والدماء ما زالت تغطي صدره.

وقال إريك في اعترافاته للشرطه إنه تشاجر مع حبيبته إنغريد وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية التي تناول منها كميات كبيرة، وأثناء المشاجرة أمسكت هي بسكين وقالت إنها تريد قتله، فطلب منها أن تقوم بطعنه مرة واحدة، فقامت بذلك، فأخبرها أن تطعنه مرة أخرى بشكل أقوى، فحاولت طعنه مرتين، فقام بأخذ السكين وطعنها في حلقها، وبعد ذلك قطع جثتها لأشلاء ورمى جزءا منها في المرحاض حتى لا يتم التعرف على الجثة.






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