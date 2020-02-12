» رد صادم من محمد رمضان على «أزمة الطيار»

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حسن علام- متابعات

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السخرية

الطيار

سخر الفنان محمد رمضان، من أزمة الطيار أشرف أبواليسر، قائد الطائرة الذي تسبب «رمضان» في إيقافه عن العمل مدى الحياة.

ونشر رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، من داخل غرفة العمليات، كتب ليه قائلًا: «"الدكتور اللي صورني وقفوه عن العمل مدى الحياة».

ويبدو أن المقطع أثناء تصوير أحد مشاهد أعماله الفنية، حيث يشير بسخرية إلى واقعة توقف الطيار، بعد نشره فيديو له بجواره داخل قمرة القيادة طالبه بتعويض مالي قدره 9 ملايين و500 ألف جنيه.

وكان محمد رمضان نشر، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه إنه تواصل مع صاحب شركة طيران إماراتية خاصة لكي يساعد «كابتن أشرف»، للعودة إلى عمله في المجال نفسه من خلال شركة طيران، خاصة، وأنه طلب «السي في» (السيرة الذاتية) الخاص به.



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