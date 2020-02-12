» «الصحة العالمية» تطلق اسما جديدًا على فيروس كورونا

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فيروس كورونا

اسم جديد

ما هو فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رسميًا عن إطلاق اسم جديد على فيروس كورونا المنتشر في الصين وبعض دول العالم.

وقال الأمين العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة أطلقت اسما رسميا على فيروس كورونا المتسجد ألا وهو «كوفيد 19» (COVID-19 ).

وأضاف أدهانوم وفقًا لموقع «العربية»، قائلاً: «كان علينا إيجاد اسم لا يرمز إلى منطقة جيوغرافية أو إلى حيوان أو فرد أو مجموعة أشخاص، بينما يسهل نطقه وله علاقة بالمرض.. من المهم أن يكون له اسم لتفادي استخدام مسميات مهينة ولتفادي أيضا مسميات غير صحيحة».

وتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بتهكم إن كان إعطاء اسم جديد لهذا الفيروس القاتل سيغير شيئا على أرض الواقع، ويحد من انتشاره.

ويشار إلى أن حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس ارتفعت الأربعاء في الصين إلى 1113 شخصاً، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة.

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