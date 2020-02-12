أحدها مع «الكاف».. الحكومة توقع ثلاث اتفاقيات جديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع 3 اتفاقيات تعاون، اليوم الأربعاء.

وجاءت الاتفاقية الأولى بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لاستمرار مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة لمدة 5 سنوات.

فيما كانت الثانية بين وزارتي الإسكان والكهرباء وشركة أكواباور لإنشاء محطة تحلية المياه باستخدام الطاقة المنتجة من الطاقة المتجددة.

بينما جاءت الاتفاقية الثالثة بين وزارتي الاتصالات والصناعة لدعم قطاعات الصناعات المصرية بتكنولوجيا المعلومات.

وترأس مدبولي اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات في مختلف القطاعات؛ بهدف دفع العمل بها، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين.

واستعرض مدبولي مشاركة الرئيس السيسي في قمة الاتحاد بأديس أبابا وما تم إنجازه وما تحقق خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتي استهدفت بالأساس مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في أفريقيا، إلى جانب تعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، وتحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها في مختلف ربوع القارة.