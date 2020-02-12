» آلام في بطنك بهذه الأعراض.. لابد من زيارة الطبيب فورا

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متابعات- أمينة عبد العال

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صدي

الطيار الموقوف

يعاني البعض منا أحيانًا من بعض الآلام في البطن ولكن لا يعرف غالبًا السبب ورائها ويكون  العلاج دائمًا "اشرب حاجة دافية"، ولكن هناك بعض الحالات التي لابد معها من استشارة الطبيب فورا.

ومن أهم هذه الحالات التي نشرتها "صدي":

ألم في البطن يرافقه "إسهال" دموي وقد يكون نتيجة لمرض ناتج عن تناول طعام ملوث أو وجود التهابات في الأمعاء أو  التهاب القولون التقرحي.

ألم حاد مفاجئ في أحد جوانب الحوض يرافقه ألم أسفل البطن ويشير هذا الألم إلى تمزق كيس المبيض.

ألم في الجانب الأيمن السفلي للبطن عند التهاب الزائدة الدودية ويظهر الألم في البداية في منطقة السرة وينتشر تدريجيا إلي الجانب الأيمن.

ألم مفاجئ وتقيؤ قد يكون ناتج عن تسمم غذائي .

 علامات لالتهاب حاد في المعدة "أنفلونزا المعدة" وهو التهاب حاد في العشاء المخاطي للمعدة أو الأمعاء تسببه فيروسات أو بكتيريا.

التهاب البنكرياس أو التهاب كيس المرارة وتشنجات مؤلمة أسفل البطن تزول بعد التغوط.

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