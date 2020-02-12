ابنة تامر أمين تفاجئه بمشهد غريب على الهواء

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عرض الإعلامي تامر أمين، صورة من داخل منزله لـ"مقشة ثابتة على الأرض"، وهى نتيجة تجربة أجرتها ابنته أمامه.

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن ابنته فاجأته بوضع "المقشة"، وأنها تجربة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع يوم 11 فبراير وهو يوم استثنائي في الجاذبية الأرضية.

وقال أمين، "بنتي قالتلي تعالى هوريك تحدي المقشة، ووقفت المقشة لوحدها على الأرض وموقعتش، والله مش عامل فوتوشوب، أنا انتفضت وقلت سبحان الله".

 وأضاف أنا بحثت عن تفسير من أي وكالة دولية عن تلك الظاهرة، ولكن لم أجد، على الرغم أن التحدي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم.


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