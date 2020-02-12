» "الجبلاية" تخاطب الأمن بشأن هذا الأمر

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الأمن

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الجبلاية

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خاطبت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الجهات الأمنية، لإقامة مباراة الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي، ومباراة الزمالك والترجي التونسي المقرر لهما نهاية الشهر الجاري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يحسم الأمن مصير مكان المباراتين، خاصة أنهما سيشهدان حضورًا جماهيريا كبيرًا، وهو ما يتطلب الحصول على موافقة رسمية من الأمن، حتى يتم التأكيد على الأهلي والزمالك بمكان المباراتين.

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