صادم.. طفل يشنق نفسه في سوهاج

12 فبراير 2020 - 02:06 م

شنق "عبد الرحمن.م.ا" الطفل بالصف الخامس الابتدائي نفسه، بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج بحبل أعلى سطح منزله، وذلك لمروره بأزمة نفسية ومعاناته من مرض الصرع، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلته المركزي.

وتلقت مديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بانتحار طفل بنجع حمادي بقرية العوامية مركز ساقلته وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وتبين أن الطفل البالغ من العمر 11 عامًا، شنق نفسه بحبل أعلي سطح منزله.

جدير بالذكر أن التحريات الأمنية كشفت عن أن الطفل يعاني من مرض الصرع ويتناول أدوية لها آثار جانبية أدت إلى مروره بأزمة نفسية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة أسفكسيا الخنق ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.