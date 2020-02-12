  • الأربعاء 12 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

صادم.. طفل يشنق نفسه في سوهاج

شويكار

"مكسوفة أظهر على التليفزيون".. شويكار تعود بعمل إذاعي جديد

ارشيف

قرار عاجل لوزير الثقافة السعودي.. ما الأمر

مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

مدير مستشفى العباسية: كورونا مش جديد

ارشيف

اتهامات جديدة تواجه "غصن"

حنان الطويل

حنان الطويل.. عاشت بجسد ذكر ورفض أهلها استلام جثتها

وباء قاتل كل 100 سنة.. ما علاقته بسنة 20

وباء قاتل كل 100 سنة.. ما علاقته بسنة 20

الملائكة تسبح حول "قاسم سليماني" .. جدارية بإيران

الملائكة تسبح حول "قاسم سليماني".. جدارية بإيران

فجر السعيد

شاهد.. صورة صادمة لـ فجر السعيد من المستشفى

ارشيف

أزمة جديدة تضرب العائلة الملكية ببريطانيا

صادم.. طفل يشنق نفسه في سوهاج

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

يهشم رأس والدته في سوهاج.. السبب صادم

#

قميص طفل يثير أزمة في مطار جوهانسبيرج

#

صادم.. تخطف طفلاً في وضح النهار

#

بالفيديو.. سقوط أنبوبة على طفل أثناء سيره بالشارع في المنوفية

شنق "عبد الرحمن.م.ا" الطفل بالصف الخامس الابتدائي نفسه، بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج بحبل أعلى سطح منزله، وذلك لمروره بأزمة نفسية ومعاناته من مرض الصرع، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ساقلته المركزي.

وتلقت مديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بانتحار طفل بنجع حمادي بقرية العوامية مركز ساقلته وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز وتبين أن الطفل البالغ من العمر 11 عامًا، شنق نفسه بحبل أعلي سطح منزله.

جدير بالذكر أن التحريات الأمنية كشفت عن أن الطفل يعاني من مرض الصرع ويتناول أدوية لها آثار جانبية أدت إلى مروره بأزمة نفسية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة أسفكسيا الخنق ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صورة الزفاف تكلف العروسين 20 سنة حبسًا
» الإفتاء: هذه الملابس لا تصح الصلاة بها
» كيف يكون الصبار مفيدًا لمرضى السكر
» هل يجب إعادة الصلاة عند عدم الخشوع.. الإفتاء تجيب
» كيم كاردشيان تشعل مواقع التواصل بسبب "ضيق فستانها"
» روسيا تعمل على تطوير أسلحة مضادة للصواريخ
» 15,3 مليار جنيه ضرائب ورسومًا عن السيارات الأوروبية بالإسكندرية
» بعد أشهر من إغلاقها.. إعادة فتح جسور بغداد
» رشوان توفيق: تربطني علاقة "روحية" بالراحل نور الشريف
» فيديو نادر.. لحظة ركوع مؤسس الصهيونية للسلطان عبد الحميد الثاني
» بـ2 مليون جنيه.. سيارات حمو بيكا تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:20 م

  • فجر

    05:20

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:20

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان