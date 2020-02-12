اتهامات جديدة تواجه "غصن"

12 فبراير 2020 - 01:57 م

رفعت شركة نيسان موتور، دعوى مدنية بحق رئيس مجلس إدارتها السابق، كارلوس غصن تطالبه بـ91 مليون دولار بسبب الآثار السلبية الناتجة عن اتهامه بسوء السلوك المالي؛ وسوء استخدام أموال الشركة، حتى فر إلى لبنان في ديسمبر.

وقال محامو شركتي نيسان وميتسوبيشي، إن الرئيس التنفيذي السابق الهارب استغل مشروعًا مشتركًا لتضخيم راتبه، واسترداد استقطاعات بعد خفض راتبه، وسداد دين ضريبي شخصي، كما منح نفسه راتبًا ومكافآت بقيمة 8 ملايين دولار لتعويض استقطاع في أرباحه المعلنة في نيسان.

وجاءت هذه الاتهامات الجديدة خلال أولى جلسات نظر الدعوى في أمستردام حول تعويضات غصن، تركزت على دعوى فصل غير قانونية رفعها المدير التنفيذي السابق للسيارات ضد شركات صناعة السيارات اليابانية؛ حيث يطالب غصن بتعويض قدره 15 مليون يورو من الشركتين اللتين يقول إنهما انتهكتا قانون العمل الهولندي.