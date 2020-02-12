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صورة الزفاف تكلف العروسين 20 سنة حبسًا

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صورة الزفاف
صورة الزفاف
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متابعات- أمينة عبد العال

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روسيا

الاستخبارات الروسية

بحر البلطيق

يواجه عروسان موقفًا غريبًا بسبب صورة زفاف، حيث تم توجيه تهمة الخيانة وتهديد هوية أحد العاملين في المخابرات بالدولة.

والصورة أظهرت عميلاً للاستخبارات الروسية ضمن الحاضرين في عرس "أنتونينا زيمينا وكونستانتين أنتونيتس" في غرب روسيا.

وبالرغم من أن العروسة التي تدير إحدى المنظمات غير الحكومية الخاصة بالعلاقات الروسية ودول بحر البلطيق أوضحت أنها أرسلت دعوة زفافها إلى صديقها الجامعي القديم الذي يعرف باسم "مكسيم" ولا تعرف شيئًا عن حقيقة عمله، إلا أن هذا لم يعفيها هي و زوجها من توقع حبس ما لا يقل عن 20 عامًا، حسبما نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية.

جدير بالذكر أن صديق العروسة أسرف في الشراب لدرجة جعلته يسرد تفاصيل عمله للضيوف.

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