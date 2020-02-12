بشأن إدلب.. هذا ما دار بين بوتين وأردوغان في مكالمة هاتفية

12 فبراير 2020 - 01:11 م

كشف الكرملين عن مضمون المكالمة الهاتفية التي أجريت بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن الوضع في إدلب.

وقال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكدا أهمية تنفيذ اتفاق سوتشي بشأن سوريا بشكل كامل.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، اتفق الطرفان خلال مكالمة هاتفية بحثا فيها الأوضاع في إدلب على استمرار الاتصالات بشأن سوريا عبر الوكالات المختصة، فضلاً عن أهمية تطبيق الاتفاقات المشتركة بشأن سوريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليواصل تصريحاته بشأن الجيش السوري، وذلك عقب تقدم الأخير وسيطرته على عدد من المناطق بسوريا.