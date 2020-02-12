إعدام مغتصبي طفلة في ميدان عام بدولة عربية

12 فبراير 2020 - 12:08 م

قامت السلطات الصومالية بإعدام مغتصبي طفلة في ميدان عام على يد فرقة إطلاق نار تم اختيارها من قبل والد الضحية.

يذكر أنه كان قد عثر على جثة الطفلة وتدعى عائشة 12 عاما، قرب منزل أسرتها،في مدينة جالكيعو بولاية بونتلاند،وذلك بعد 24 ساعة من اختفائها.

وقالت السلطات حينها إنها تعرضت للخطف من سوق في المدينة، والاغتصاب قبل أن يتم خنقها.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن والد عائشة، إلياس عدن، اختار بنفسه أعضاء الفرقة التي أطلقت النار على مغتصبي ابنته.

وأضافت الصحيفة أنه اقترب من الجثتين بنفسه للتأكد من وفاتهما.

وكانت تظاهرات حاشدة فقد خرجت في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بمعاقبة مرتكبي الجريمة.

كما أُطلق وسم "JusticeForAisha " (العدالة لعائشة) على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم الطفلة وأسرتها.