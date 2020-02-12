مقطع خارج لفتى وفتاة داخل مسجد في دولة خليجية

12 فبراير 2020 - 11:58 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وفتاة بملابس غير محتشمة داخل أحد المساجد التاريخية في سلطنة عمان، حيث ارتدت الفتاة ملابس مكشوفة الذراعين والقدمين، ورقصوا في رحاب المسجد.

ويظهر مقطع الفيديو الشاب والفتاة وهم يؤديان حركات معينة على أنغام الموسيقي في مسجد الشرع ببلدة تنوف بولاية نزوي بسلطنة عمان.

وعلق متداولو المقطع بأن ما حدث إساءة كبيرة لهذا المعلم التاريخي مطالبين بمحاسبتهم.

جدير بالذكر أن مسجد "الشرع" هو أحد المساجد القديمة والأثرية في بلدة تنوف بولاية نزوي في سلطة عمان.