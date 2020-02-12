» فيديو نادر.. لحظة ركوع مؤسس الصهيونية للسلطان عبد الحميد الثاني

12 فبراير 2020 - 11:15 ص

تداول رواد موقع التدوينات "تويتر" مقطع فيديو نادر للحظة ركوع مؤسس الصهيونية "تيودور هرتزل"، لخليفة المسلمين في ذلك الوقت عبد الحميد الثاني.

ويظهر مقطع الفيديو لحظة وقوف مؤسس الصهيونية أمام خليفة المسلمين بكل تقدير واحترام منحنيًا له ومقدمًا فروض الطاعة، ما ثار بعض التعليقات الحزينة وقال البعض: "عندما كنا أعزة".

جدير بالذكر أن عبد الحميد الثاني هو خليفة المسلمين الثاني بعد المائة والسلطان الرابع والثلاثين من سلاطين الدولة العثمانية والسادس والعشرين من سلاطين آل عثمان الذين جمعوا بين الخلافة والسلطنة وأخر من أمتلك سلطة فعلية منهم، و دام حكمه حوالي 30 سنة حيث تولي الحكم من 31 أغسطس 1876 وخلع بانقلاب في 27 إبريل 1909 ووضع رهن الإقامة الجبرية حتى وفاته في 10 فبراير 1918.

و"تيودور هرتزل" من مواليد مايو 1860 وتوفي عام 1904، و له اسم عبري ممنوح إلي عهد ختانة "بنيامين زئيف" المعروف أيضًا بالعبرية باسم "رؤيا الدولة" وكان صحفي نمساوي مجري وكاتب مسرحي وناشط سياسي وكاتب، ويعتبر هو والد الصهيونية الحديثة، وهو من شكل المنظمة الصهيونية وشجع الهجرة اليهودية إلي فلسطين في محاولة لتشكيل دولة يهودية وبالرغم من أنه توفي قبل إنشائها إلى أنه عرف بأب دولة إسرائيل.



