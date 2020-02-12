» رشوان توفيق: تربطني علاقة "روحية" بالراحل نور الشريف

12 فبراير 2020 - 10:40 ص

فجر الفنان القدير رشوان توفيق، مفاجأة من العيار الثقيل، حول علاقة الفنان محيي إسماعيل بالراحل نور الشريف، موضحًا أن محيي "هو من علم الأخير التمثيل وشجعه على دخول معهد السينما".

وروى رشوان توفيق، خلال لقائه في برنامج "من مصر"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم وعمرو خليل على فضائية "سي بي سي"، أن الفنان محيي إسماعيل هو الذي درب الفنان الراحل نور الشريف للالتحاق بمعهد التمثيل، مشيرًا إلى أن الفنان نور الشريف هو الذي أخبره بذلك لافتًا أنه كانت تربطه علاقة روحية بنور الشريف.





وكشف رشوان توفيق عن أنه تم ترشيحه للقيام بالدور الذي قام به الفنان صالح سليم في فيلم "الباب المفتوح" ولكن الدور ذهب للفنان صالح سليم.