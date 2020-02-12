الأهلى ينهى إجراءات سفر حمدى فتحى لألمانيا

12 فبراير 2020 - 10:17 ص

أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر حمدي فتحي لاعب الفريق إلى ألمانيا يوم 25 فبراير الجاري لإجراء فحص طبي جديد.

ويسافر اللاعب لألمانيا للاطمئنان على البرنامجي التأهيلي خلال جلسة مع الطبيب الألماني، بعدما خضع الفترة الماضية لبرنامج تأهيلي للتعافي من هذه الإصابة.

فى سياق آخر يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى في المواجهة المقرر إقامتها الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.