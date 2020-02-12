ميمي جمال: التمثيل مش حرام.. بس مرحلة وخلصت

12 فبراير 2020 - 10:15 ص

نفت الفنانة ميمي جمال، ما تردد حول عودتها للفن مرة أخرى، مؤكدة أنها اعتزلت الفن بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، معلقة: "التمثيل مش حرام بس مرحلة في حياتي وخلصت".

وأكدت ميمي جمال، أنها لن تعود لعالم الأضواء من جديد، إذ تعتبر وجودها على الساحة الفنية بمثابة مرحلة وانتهت تمامًا، مؤكّدة أنَّ ذلك لا يُشير بأنَّها نادمة على أعمالها وأرشيفها الفني كافة، متابعة: "التمثيل باب واتقفل بالنسبة لي، والتمثيل مش حرام.. بس مرحلة في حياتي وخلصت".

وأوضحت الفنانة ميمي جمال أنها اتخذت قرار الاعتزال، بعد وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، والذي رحل عن عالمنا، في مايو 2015، إذ كانت ترتبط به بشكل كبير، بحسب "الوطن".