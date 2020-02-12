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بأسيوط..

التفاصيل الكاملة عن وفاة عريس وعروسة في الصباحية

قضايا وحوادث

التفاصيل كاملة عن وفاة عريس وعروسة أسيوط يوم الصباحية
التفاصيل كاملة عن وفاة عريس وعروسة أسيوط يوم الصباحية
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متابعات- أمينة عبد العال

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كشفت تحقيقات النيابة العامة عن التفاصيل الكاملة لوفاة عريس وعروس أسيوط يوم الصباحية، حيث أكدت أن سبب الوفاة هو تسريب غاز من السخان أثناء نومهما، داخل منزل الزوجية في قرية نزلة بأسيوط.

وكانت النيابة قد استعجلت تقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وكانت الأسرة قد انتابتها الشكوك مع تأخر ظهور العروسين في الصباحية خاصة أنهما بمجتمع ريفي اعتاد فيه  العروسان أن يستقبلا ضيوفهما منذ السابعة صباحًا، وعندما لم يجيبوا على الهواتف المحمولة، قاموا بكسر الباب وعثروا على الجثتين هامدتين، فقاموا بإبلاغ الشرطة وانتقلت قوة أمنية لمعاينة الشقة، وعاينت جثماني العروسين داخل غرفة نومهما.

يذكر أن والدة العروس انتابتها حالة بكاء هستيري تعبت على أثره ونقلت إلى المستشفى لتلقى العلاج.

جدير بالذكر أن الشرطة عندما عاينت الشقة وجدت جميع النوافذ سليمة مع كسر في باب الشقة نتيجة لاقتحام الأسرة البيت التي اعترفت أنها قامت بذلك لمعرفة ماذا حدث للعروسين.

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